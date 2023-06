Exklusiv: YB-Abgang für Donat Rrudhani kein Thema

Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke 04 sollen Interesse an einer Übernahme von Donat Rrudhani signalisieren. Das mag zwar so sein. Den BSC Young Boys schon wieder zu verlassen, sieht seine Karriereplan allerdings nicht vor.

Der kosovarische Journalist Arlind Sadiku bringt Donat Rrudhani mit einem möglichen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 in Verbindung. 4-4-2.ch kann mittels Informationen aus dem direkten Spielerumfeld bestätigen, dass es zahlreiche Interessenten gibt.

Für Rrudhani ist es nach aktuellem Stand allerdings kein Thema, den BSC Young Boys nach nur einem Jahr schon wieder zu verlassen. Und auch gegenüber dem frischgebackenen Schweizer Doublesieger müssten erst mal finanziell durchschlagende Argumente vorgetragen werden.

Donat Rrudhani beschäftigt sich nicht mit Transfer

Die Wechselwahrscheinlichkeit in diesem Sommer geht daher gegen Null. Zumal sich Rrudhani in der kommenden Saison im besten Fall auf allerhöchstem europäischen Niveau präsentieren kann, sollte die Qualifikation für die Champions League gelingen. Mit YB wird der 24-Jährige mindestens an der Gruppenphase der Europa League teilnehmen.

Dass Rrudhani bei YB noch nicht zum erlesenen Stammspielerkreis gehört, lässt ihn fürs Erste nicht nervös werden. Es sei zudem daran erinnert, dass der Flügelspieler vor etwas mehr als einem Jahr noch für den FC Aarau in der Challenge League tätig war – und mit YB ein langfristiges Projekt bis 2026 eingegangen ist.

Bevor es für ihn in den Sommerurlaub geht, liegt Rrudhanis Fokus noch auf der kosovarischen Nationalmannschaft, mit der er in der EM-Qualifikation am 16. Juni in Pristina auf Rumänien trifft und am darauffolgenden Montag in Budapest gegen Belarus antreten wird.

aoe 6 Juni, 2023 09:05