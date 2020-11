Juve nimmt Kontakt zu Kabak auf

Es ist bekannt, dass Ozan Kabak bei zahlreichen Topklubs auf der Transferliste notiert ist. In England heisst es nun, dass Juventus Turin ebenfalls den Kontakt gesucht hat.

Bei Schalke 04 geht es einmal mehr drunter und drüber. Ozan Kabak dürfte sich aufgrund der letzten Vorkommnisse Gedanken über seine Zukunft am Ernst-Kuzorra-Weg machen. An Wechseloptionen mangelt es dem hochveranlagten Türken jedenfalls nicht.

Die britische “Sun” schreibt nun, dass sich Juventus Turin ebenfalls in Stellung bringt. Demnach hat der ewige Meister Italiens bereits den Kontakt ins Lager des Innenverteidigers gesucht. Juve will seinen Kader in den nächsten Jahren verjüngen. Da passt der 20-jährige Kabak ganz gut ins Anforderungsprofil.

Neben Juve geisterten in den letzten Monaten unzählige Namen von Topklubs durch die Gerüchtebörse. Der FC Liverpool soll einen Kabak-Transfer im Januar im Zuge der Verletzungen von Virgil van Dijk und Joe Gomez in Erwägung ziehen. Dem AC Mailand wird ebenfalls Interesse nachgesagt.

Grundsätzlich ist ein Winterwechsel Kabaks, der noch bis 2024 an Schalke gebunden ist, wegen der finanziellen Schieflage des Klubs möglich. “Wir befinden uns weiter in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, was man ja auch daran sieht, dass diese Saison vielleicht ganz ohne Zuschauer zu Ende gespielt werden muss. Da kann und will ich nichts ausschliessen”, sagte Sportchef Jochen Schneider der “WAZ”.

aoe 28 November, 2020 11:24