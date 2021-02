Liverpool jagt Schalke-Verteidiger Kabak – Weltmeister als Ersatz

Der FC Liverpool will seine Defensive weiter verstärken und nimmt Ozan Kabak ins Visier.

Der Schalke-Verteidiger wird schon seit längerem mit dem englischen Meister in Verbindung gebracht. Wie “Sky”-Reporter Max Bielefeld berichtet, wird es nun aber konkret: Liverpool möchte den 20-jährigen Innenverteidiger mit Kaufoption ausleihen. Als Leihgebühr stehen 3 Mio. Euro im Raum. Der türkische Nationalspieler ist noch bis 2024 an Schalke 04 gebunden. Die Gelsenkirchener geben Kabak wohl nur ab, wenn sie noch einen Last Minute-Ersatz unter Vertrag nehmen können. Angeblich haben sie einen Kandidaten im Visier. Von Arsenal-Verteidiger Shkodran Mustafi ist die Rede.

Die Zeit drängt, in der Bundesliga schliesst das Transferfenster bereits um 18 Uhr, auf der Insel sechs Stunden später. Kabak müsste die obligatorischen Medizintests noch in Deutschland absolvieren.

Gute Nachrichten gibt es auf Schalke von einer anderen Front: US-Stürmer Matthew Hoppe verlängert beim Klub offenbar bis 2023. Der Kontrakt soll für die 1. und 2. Bundesliga gelten.

psc 1 Februar, 2021 11:22