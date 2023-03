Michael Frey sorgt für Rudelbildung, Miro Muheim verletzt sich

An diesem bisherigen Samstag waren einige Schweizer Legionäre unterwegs, um drei Punkte zu erkämpfen. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen unserer Schlachtenbummler.

FC Augsburg – Schalke 04 1:1 (0:0)

Ruben Vargas hatte für Augsburg nach einer Viertelstunde eine gute Chance, war am zweiten Pfosten aus spitzem Winkel aber etwas überfordert. Nach einer halben Stunde scheiterte der Flügelrenner mit einem Kopfball. Eine Stunde war abgelaufen, als Vargas wegrutschte und dadurch eine Gelbe Karte bekam. Guter Auftritt, der nach 75 Minuten beendet war.

Auf Schalker Seite stand Landsmann Michael Frey in der Startformation. In der ersten Halbzeit hatte es bis in die Nachspielzeit gedauert, bis er eine Chance hatte, scheiterte dann aber am kurzen Pfosten. Als es unmittelbar vor Ende der Partie hitzig wurde, sorgte Frey im Rahmen eines Penaltys für eine Rudelbildung, die er massgeblich anzettelte. Dafür sah er Gelb.

Charles Pickel (US Cremonese): Für Charles Pickel und sein Team bleibt es weiterhin bei einem Sieg in dieser Saison, immerhin sprang heute ein 1:1 in Monza heraus. Pickels Tag war es aber nicht, es war am Ende sogar Gelb-Rot gefährdet und musste vorzeitig den Platz verlassen.

Miro Muheim (Hamburger SV): Bekommt der HSV tatsächlich noch die Frühlingsflatter und vermasselt den direkten Aufstieg? Gegen Kiel holten Miro Muheim und Co. nur ein müdes 0:0, obwohl sich Torchancen en masse geboten hatten. Und zu allem Überfluss war der Arbeitstag des früheren St. Gallers auch nach nicht mal einer Viertelstunde beendet. Muheim musste sich an der Achillessehne behandeln lassen und schon früh vom Feld.

Jan Elvedi (Jahn Regensburg): Zweiter wichtiger Sieg in Folge, gegen Aufstiegskandidat Paderborn gab es ein überraschendes 1:0. Das freut Jan Elvedi umso mehr, der in der Innenverteidiger eine astreine Partie ohne Fehler ablieferte.

aoe 18 März, 2023 18:21