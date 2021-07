Möglicher Kalajdzic-Verkauf: Mislintat bezieht Stellung

Der VfB Stuttgart besitzt mit Sasa Kalajdzic einen begehrten Stürmer in den eigenen Reihen. Allerdings dürfte der Bundesligist vieles daran setzen, den Österreicher zu halten.

Sasa Kalajdzic erzielte in der vergangenen Saison 16 Tore in 33 Bundesliga-Einsätzen für den VfB Stuttgart, weshalb die Schwaben den 24 Jahre alten Angreifer in diesem Sommer nur ungern ziehen lassen würde. Angeblich sei unter anderem der FC Chelsea an ihm dran (4-4-2.ch berichtete).

Vom “kicker” wurde nun VfB-Sportdirektor Sven Mislintat befragt, ob ihn eine Offerte in Höhe von 30 Millionen Euro am 31. August schwach machen könnte. “Dann wären das zwei Neins: Zu einem so späten Zeitpunkt Ersatz zu bekommen, ist sehr schwer bis unmöglich. Und: 30 Millionen würden nicht reichen”, stellte Mislintat klar. Der Kontrakt des 24-Jährigen läuft beim VfB indes 2023 aus.

adk 26 Juli, 2021 17:23