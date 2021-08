Wer wird Torschützenkönig in der Bundesliga?

Auch in Deutschland rollt in der höchsten Spielklasse wieder der Ball. Am 13. August startete die Bundesliga in ihre Saison 2021/22. Während die meisten Buchmacher und Experten den FC Bayern wieder einmal in der Pole Position auf den Meistertitel sehen, verspricht das Rennen um die Torjägerkanone mehr Spannung. Immerhin hat Erling Haaland mit fünf Scorerpunkten zum Auftakt schon einmal fulminant losgelegt. Läuft es auf ein Duell der beiden Toptorjäger Lewandowski und Haaland hinaus, oder geht der Goldene Schuh doch an jemand anderen? Wir stellen die Kandidaten für den Torjäger des Jahres vor.

Macht es Robert Lewandowski noch einmal?

Dass Robert Lewandowski zu den besten Stürmern der Welt zählt, dürfte schon lange klar sein. Mit der Wahl zum Weltfussballer des Jahres 2020 wurde dies mittlerweile auch von offizieller Seite noch einmal bestätigt. Mit 41 Toren wurde er vergangene Saison nicht nur unangefochtener Torschützenkönig, sondern löste auch Gerd Müller als Rekordtorschützen in einer Saison ab. Lewandowski gehört zu den professionellsten Athleten überhaupt. Auch seine Ernährung hat er über die Jahre angepasst. So verzichtet er beispielsweise auf Kuhmilch. Wie Betway Sportwetten in einem Bericht über Veganismus im Profifußball zeigt, geht sein Teamkollege Serge Gnabry sogar noch ein Stück weiter. Der Nationalspieler verzichtet komplett auf tierische Produkte. Damit ist er in der Sportwelt nicht allein. Auch andere Spitzensportler wie Novak Djokovic oder Venus Williams leben vegan. In Sachen Professionalität steht Lewandowski diesen Sportgrößen in nichts nach.

Ist Erling Haaland zu stoppen?

Erling Haaland ist ein echtes Phänomen. Seit Januar 2020 steht der Norweger bei Borussia Dortmund unter Vertrag. In 62 Spielen für die Schwarzgelben kommt er dabei auf unglaubliche 62 Tore. Hinzu kommen 18 Vorlagen. Wenn sich der Koloss in Bewegung setzt, ist er kaum aufzuhalten. Dass hat er auch beim Saisonauftakt gegen Eintracht Frankfurt bewiesen, als mit zwei Tore und drei Vorlagen zum Man of the Match avancierte. In dieser Form ist der Norweger nicht zu stoppen. Klar, dass er, solange er noch beim BVB spielt, auch einmal die Torjägerkanone gewinnen will.

Spielt Silva auch bei Leipzig gross auf?

Mit 28 Treffern in 32 Spielen war André Silva in der vergangenen Saison einer der Garanten für den Höhenflug der Eintracht. Generell hat sich die Personalie Silva für Frankfurt gelohnt. Nach einer Leihe verpflichteten die Hessen den Stürmer für „nur“ drei Millionen Euro. Für rund 20 Millionen Euro mehr wechselte der Portugiese nach seiner Fabelsaison im Sommer zum Ligakonkurrenten aus Leipzig. Während er in der Liga zum Auftakt ohne Treffer blieb, konnte er im Pokal bereits seinen ersten Treffer im Dress der Bullen feiern. Es werden sicher noch einige folgen.

Bestätigt Weghorst seine EM-Form?

Auch Wout Weghorst hatte in der vergangenen Saison mit 20 Toren wesentlichen Anteil daran, dass seine Wolfsburger die Champions League erreichten. Auch bei der EURO war der Niederländer für die Elftal erfolgreich. Zwar schätzen die Experten seine Chancen nicht ganz so hoch ein, wie beispielsweise die von Lewandowski oder Haaland, doch im Gegensatz zu Andre Silva hat Weghorst direkt im ersten Spiel getroffen. Allerdings wird auch der Niederländer immer noch von Topklubs umworben und könnte die Wölfe noch verlassen.

Wir sind gespannt, ob einer der oben genannten Favoriten die Torjägerkanone abräumt, oder ob ein Spieler überrascht, der bei niemanden auf dem Zettel stand.

psc 24 August, 2021 10:49