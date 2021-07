Bestätigt: Köln-Verteidiger Sebastiaan Bornauw wechselt nach Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat den Transfer des belgischen Verteidigers Sebastiaan Bornauw eingetütet.

Der 22-jährige Abwehrspieler wechselt von Ligakonkurrent 1. FC Köln für rund 15 Mio. Euro zu den Wölfen und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2026. Bornauw ist glücklich über den Transfer: “Ich sehe hier die grosse Chance, den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können und mich auch persönlich weiterzuentwickeln. Der VfL ist eine Topadresse im deutschen Fussball und ich freue mich sehr auf die Herausforderungen, die in der Bundesliga, aber auch in Europa auf uns warten.”

Der Innenverteidiger könnte als Nachfolger von Maxence Lacroix kommen, der auf einen Wechsel zu RB Leipzig drängt, bislang aber die Transferfreigabe nicht erhielt. Dies könnte sich nun ändern.

💬 @SebBornauw33: „Ich sehe hier die große Chance, den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können und mich auch persönlich weiterzuentwickeln." Verstärkung für die Defensive ➡️ https://t.co/99muZyTkov#VfLWolfsburg pic.twitter.com/ertJ8F0qgn — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 16, 2021

psc 16 Juli, 2021 16:59