Fix: Freiburg holt Maximilian Philipp zurück

Stürmer Maximilian Philipp kehrt zu seinem früheren Verein SC Freiburg zurück.

Die Breisgauer schnappen sich den Wolfsburg-Profi zunächst auf Leihbasis. Philipp ist bis 2025 an den SC gebunden, wo er zwischen 2013 und 2017 bereits spielte. "Als wir mit Milli zusammensassen, spürten wir die gegenseitige Wertschätzung sofort wieder. Er ist ein toller Mensch und ein sehr ehrgeiziger Sportler. Seine Kreativität, sein technisches Vermögen und sein Abschlussverhalten werden uns sicherlich gut tun", sagt Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach. "Vor uns liegt wieder eine sehr anspruchsvolle Saison. Sportliche Qualität und ein großer Teamgedanke sind bei uns die Basis, um erfolgreich sein zu können. Wir freuen uns sehr – the boy is back in town!"

Maximilian Philipp selbst sagt zu seinem Transfer: "Es fühlt sich vertraut an. Dieses Gefühl ist für mich eine gute Basis, um dem Sport-Club und der Mannschaft weiterhelfen zu können. Es ist beeindruckend zu sehen, was sich hier in den vergangenen Jahren entwickelt hat und ich bekomme eine Gänsehaut bei dem Gedanken, im Europa-Park Stadion für den SC einlaufen zu können."

21 August, 2023