“So wie Hütter?” – Glasner vermeidet Wolfsburg-Bekenntnis

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner vermeidet ein klares Bekenntnis zum VfL Wolfsburg – um nicht in eine ähnliche Falle zu tappen wie Adi Hütter.

Dieser sagte nämlich noch im Februar, dass er auch nächste Saison Trainer bei Eintracht Frankfurt bleiben würde. Gekommen ist es bekanntlich anders. Nach diversen Vorgängen im Verein, unter anderem dem Weggang von Sportvorstand Fredi Bobic, hat sich Hütter dann doch entschieden, einen Wechsel zu Gladbach wahrzunehmen. Auch Glasner wird immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Mittlerweile sogar mit dem FC Bayern, falls Hansi Flick die Münchner verlässt.

Der Österreicher verfügt in seinem bis 2022 gültigen Kontrakt bei den Wölfen ebenfalls über eine Ausstiegsklausel. Am Donnerstag wird er auf einer Pressekonferenz danach gefragt, weshalb er nicht sagt, dass er nächste Saison auf jeden Fall Trainer in Wolfsburg ist. “So wie Adi Hütter?”, antwortet der 46-Jährige mit einer Gegenfrage und führt aus: “Es ist bei jedem das gleiche. Du kannst heute was mit voller Überzeugung sagen und morgen ist es plötzlich anders. Und dann wirst du vielleicht als Lügner dargestellt, obwohl es deine ehrliche Meinung war.”

Es könne sich jeden Tag etwas ändern und es sei schwierig, weil niemand weiss, was die Zukunft bringt. Vorerst konzentriert sich Glasner mit seinem Team auf den Saisonfinish. Mit seiner Mannschaft befindet er sich derzeit auf Champions League-Kurs.

psc 15 April, 2021 16:50