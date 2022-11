Kruse: «Meine Karriere ist auf jeden Fall noch nicht vorbei»

Max Kruse ist beim VfL Wolfsburg in Ungnade gefallen. Der Stürmer plant jedoch einen Fortgang seiner Karriere.

Wie es mit Max Kruse weitergeht, ist noch offen. Beim VfL Wolfsburg spielt der 34-Jährige sportlich keine Rolle mehr, im Winter könnte er verkauft werden. «Jetzt geht der volle Angriff wieder auf Fussball», teilt Kruse über Instagram mit. «Ich will so schnell wie möglich wieder richtig trainieren können, ich will so schnell wie möglich wieder fit sein. Denn: Meine Karriere ist auf jeden Fall noch nicht vorbei», kündigt er an.

Die letzten Wochen seien für ihn infolge seines Muskelfaserrisses kompliziert gewesen. «Ich glaube, es ist klar, dass es auch für mich keine einfache Zeit war. Ich kann nur so viel sagen: Die Zeit hat mir auf jeden Fall gutgetan, ich konnte mich ein bisschen ablenken, ich konnte entspannen», so Kruse. Bleibt abzuwarten, wie es nun weitergehen wird.

adk 20 November, 2022 18:11