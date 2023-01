Transfer vor Abschluss: Fiorentina schnappt sich Wolfsburgs Josip Brekalo

Die AC Fiorentina wird sich in den kommenden Tagen mit Wolfsburgs kroatischem Flügelstürmer Josip Brekalo verstärken.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano wurde eine Einigung über einen Transfer erzielt. Die obligatorischen Medizintests von Brekalo in der Toskana wurden bereits vereinbart. Für den 24-jährigen Angreifer ist es der zweite Gang in die Serie A: In der vergangenen Saison spielte er leihweise beim FC Torino. Nun lagen ihm auch andere Angebote aus der Serie A und der spanischen La Liga vor, Brekalo entschied sich letztlich aber für die Fiorentina und verlässt die Wölfe ein halbes Jahr vor Vertragsende.

psc 27 Januar, 2023 16:07