Luca Waldschmidt nur noch einen Schritt von Wolfsburg entfernt

Luca Waldschmidt beendet sein Abenteuer in Portugal nach einem Jahr offenbar bereits wieder. Ein Wechsel zum VfL Wolfsburg steht an.

Wie die portugiesische Zeitung “Record” nun berichtet, ist der 25-Jährige nur noch einen Schritt von einer Rückkehr in die Bundesliga entfernt. Demnach zahlen die Wölfe für den Jung-Nationalspieler eine Ablöse von 12 Mio. Euro. Waldschmidt soll einen Vertrag bis 2025 unterzeichnen. So lange läuft auch sein aktueller Vertrag bei Benfica.

Zuletzt soll er über seinen Noch-Arbeitgeber ziemlich verärgert darüber gewesen sein, dass er keine Freigabe für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokyo erhielt. Auch deshalb fällt ihm der Abgang nach nur kurzer Zeit in Lissabon wohl nicht allzu schwer.

psc 20 August, 2021 11:41