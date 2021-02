Maximilian Arnold verlängert in Wolfsburg

Mittelfeldspieler Maximilian Arnold verlängert seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg langfristig.

Der 26-Jährige spielt bereits seit der Jugend für die Wölfe und nimmt im Team eine wichtige Rolle ein. Dies soll er auch in den kommenden Jahren tun. Wie Wolfsburg mitteilt, unterschreibt Arnold einen neuen Vertrag mit Gültigkeit bis 2026.

“Das ist eine richtig gute Nachricht für den VfL Wolfsburg und ein tolles Signal für die weitere Entwicklung unserer Mannschaft”, sagt Sportdirektor Marcel Schäfer. “Max ist in Wolfsburg vom Jugendlichen zum gestandenen Bundesligaspieler gereift. Er prägt unser Spiel seit Jahren, hat hier gute und schlechte Zeiten miterlebt. In dieser Zeit ist er nicht nur zu einem Gesicht des Vereins geworden, sondern auch zum Idol und Vorbild für viele Talente in unserem Nachwuchs. Mit seiner Leidenschaft, dem unbändigen Ehrgeiz, den er in jedem Training verkörpert, und vor allem mit seiner Identifikation mit dem Klub steht er genau für den Weg, den wir beim VfL gehen wollen.”

Arnold freut sich auf weitere Jahre im Wölfe-Trikot: “Es ist etwas sehr Besonderes, so lange für denselben Verein auflaufen zu können. Fast die Hälfte meines Lebens verbringe ich nun schon in Wolfsburg. Hier habe ich den Schritt zum Profi geschafft, habe mich in der Bundesliga behaupten können und außerdem eine Familie gegründet. So etwas gibt man nicht so leicht wieder her.Ich bin stolz, dass der Verein auch weiterhin auf mich baut und dass ich Teil einer richtig starken Mannschaft bin. Nun will ich mein Möglichstes dazu beitragen, dass es in den kommenden Jahren mit dem VfL weiter aufwärtsgeht.”

psc 12 Februar, 2021 16:14