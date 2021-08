Transfer bestätigt: Wolfsburg verpflichtet Waldschmidt von Benfica

Luca Waldschmidt wechselt nach einem Jahr bei Benfica Lissabon in die Bundesliga zurück. Dort unterschreibt der Angreifer beim VfL Wolfsburg.

Der VfL Wolfsburg hat am Sonntagnachmittag den Transfer von Luca Waldschmidt bestätigt. Der 25-Jährige unterschrieb bei den Wölfen einen bis 2025 gültigen Vertrag. Über die Höhe der Ablöse, die der Bundesligist an Benfica Lissabon überweist, wurde Stillschweigen vereinbart, heisst es.

VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer sagte zum Transfer: “Wir haben die sehr gute Entwicklung von Luca schon länger verfolgt und sind froh, dass er sich jetzt dem VfL angeschlossen hat. Luca hat unter anderem in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt, dass er ein sehr torgefährlicher Offensivspieler ist, der auf allen Positionen im Angriff einsetzbar und somit sehr flexibel ist. Er passt nicht nur sportlich, sondern auch von seinem Charakter her hervorragend in unsere Mannschaft. Mit seiner Entwicklung ist er noch längst nicht am Ende und von daher freuen wir uns, jetzt auch gemeinsam mit ihm unsere Ziele anzugehen.”

Waldschmidt, der 2020 vom SC Freiburg nach Lissabon wechselte und nun künftig in Wolfsburg mit der Rückennummer 28 auflaufen wird, betonte: “Ich freue mich sehr, wieder zurück in der Bundesliga zu sein. Das wollte ich unbedingt. Nach Aufnahme der Gespräche mit den Verantwortlichen habe ich schnell den Eindruck gewonnen, dass der Schritt zum VfL Wolfsburg genau der richtige für mich ist. Ich bin überzeugt von dem Weg des Klubs, die Philosophie und Ambitionen des VfL decken sich zu einhundert Prozent mit meinen Vorstellungen. Zwei, drei Jungs kannte ich bereits vorher und ich freue mich jetzt darauf, die restliche Mannschaft sowie das Umfeld kennenzulernen und möchte dann schnellstmöglich meinen Teil dazu beitragen, dass der VfL in der Bundesliga sowie international seine Ziele erreicht.”

adk 22 August, 2021 16:26