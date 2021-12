US-Supertalent Ricardo Pepi unmittelbar vor Bundesliga-Wechsel

Der 18-jährige US-Stürmer Ricardo Pepi scheint auf dem Weg nach Deutschland zu sein. Der VfL Wolfsburg wird sich wohl die Dienste am Youngster sichern.

Dieser spielte in diesem Jahr noch in der MLS bei seinem Stammklub FC Dallas. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, strebt er im Januar einen Wechsel nach Europa an. Diverse Klubs haben sich bereits nach ihm erkundigt, den Zuschlag könnte nun aber der VfL Wolfsburg machen. Die Gespräche zwischen den Parteien sollen weit fortgeschritten sein, auch wenn noch keine definitive Einigung erzielt wurde. Dies könnte aber noch eine Frage von wenigen Tagen sein. Die Wölfe reagieren auf die angespannte Situation in der Offensive, wo etwa Lukas Nmecha (23) wegen einer Knöchelverletzung noch mehrere Monate ausfällt. Auch Bartosz Bialek (20) ist nach seinem Kreuzbandriss noch nicht zurück. Ricardo Pepi könnte im Angriff bald Abhilfe schaffen.

In der MLS bewies er in diesem Jahr mir 13 Treffern in 31 Spielen bereits seine Torgefährlichkeit. Auch europäische Spitzenklubs wie Real Madrid haben sich bereits nach ihm erkundigt, wollen aber erst einmal abwarten, wie er sich in Europa bei einem anderen Verein schlägt.

