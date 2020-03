Wolfsburg trainiert trotz Corona-Krise wieder

Der VfL Wolfsburg nimmt am Montag wieder ein organisiertes Mannschaftstraining auf.

Trotz Corona-Krise starten die Wölfe wieder mit einem Teamtraining. Allerdings noch nicht auf dem Rasen: Stattdessen wird in Kleingruppen im Kraftraum des VfL-Geländes trainiert. Ausserdem gibt es einige Massnahmen zur Diagnostik und Eindämmung einer allfälligen Corona-Ansteckung. Bei jedem Profi wird am Morgen jeweils Fieber gemessen. Besteht er den Test, darf er zur Besprechung mit Trainer Oliver Glasner. Diese wird laut “Bild” nicht im üblichen Taktik-Raum, sondern in einem grossräumigen Gebäude durchgeführt.

In insgesamt vier Gruppen geht es anschliessend zum Krafttraining. Theoretisch wäre auch wieder Training auf dem Rasen möglich, wie Geschäftsführer Jörg Schmadtke sagt: “Wir haben eine Ausnahmeregelung beantragt und die auch erhalten.”

Der Klub sieht sich zu diesem Training “gezwungen”, da derzeit noch der 4. April als Termin für die Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebs gilt, auch wenn Schmadtke dies für unrealistisch hält: “Jeder weiss, dass der 4. April nicht haltbar ist. Ich fände es schön, wenn die DFL eine etwas längere Auszeit verkünden könnte.”

