Wind träumt von der Premier League

Jonas Wind gehört beim VfL Wolfsburg aktuell zu den verletzten Spielern. Der Däne kam in dieser Saison bisher nur zu einem Ligaeinsatz und laboriert derzeit an einer Oberschenkelverletzung. Dennoch träumt Wind von der Premier League.

Im Interview mit „bulinews.com“ macht Jonas Wind deutlich, wo er in Zukunft gerne spielen möchte: „Im Allgemeinen denke ich, dass die Premier League die beste Liga der Welt ist und es wäre aufregend, dort zu spielen.“ Dabei hat der Däne auch einen Lieblingsverein: „Wenn wir in die Zukunft blicken, wäre Arsenal ein Traumziel für mich, da es schon immer mein Lieblingsverein war.“

In Wolfsburg steht Wind noch bis 2026 unter Vertrag, demnach erklärt der Stürmer auch wo seine aktuellen Prioritäten liegen: „Aber wie gesagt, das ist nicht das, worauf ich mich im Moment konzentriere. Ich bin gut hier in Wolfsburg, es ist ein guter Verein für mich und die Bundesliga ist eine großartige Liga, in der man spielen kann.“

soe 11 September, 2022 15:26