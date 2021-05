Wolfsburg steht in fortgeschrittenen Gesprächen mit Mark van Bommel

Der VfL Wolfsburg steht offenbar vor einem Trainerwechsel. Die Gespräche mit Mark van Bommel sollen bereits weit fortgeschritten sein.

Wie das “Eindhovens Dagblad” und “De Telegraaf” berichten, könnte der niederländische Ex-Profi bei den Wölfen im Sommer für Oliver Glasner übernehmen. Der Österreicher steht zwar noch für eine weitere Saison unter Vertrag, allerdings gab und gibt der 46-Jährige kein Bekenntnis für einen Verbleib ab. Das Verhältnis zu Manager Jörg Schmadtke soll nicht das beste sein. Eine bis zum 15. Mai gültige Ausstiegsklausel wurde zwar nicht gezogen, ein vorzeitiger Abgang ist dennoch möglich. Weiterhin wird Glasner etwa in Frankfurt als möglicher neuer Trainer gehandelt. Van Bommel wiederum ist in den Startlöchern. Seit seinem Aus bei der PSV Eindhoven Ende 2019 hat er kein neues Traineramt mehr bekleidet. Vielleicht kehrt er nun in die Bundesliga zurück, wo er als Spieler jahrelang für den FC Bayern aktiv war.

psc 18 Mai, 2021 09:05