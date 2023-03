Wolfsburg mit Interesse an Griechen-Stürmer Anastasios Bakasetas

Der VfL Wolfsburg wirft ein Auge auf den griechischen Offensivspieler Anastasios Bakasetas.

Der 29-Jährige läuft derzeit für Trabzonspor auf und ist mit den Türken in der Conference League jüngst am FC Basel gescheitert. In seiner Mannschaft ist er in der Offensive der Taktgeber und für das Kreative zuständig. Laut dem griechischen Journalisten Georgios Sideridis hat es Bakasetas nun auf die Zettel von Bundesligist Wolfsburg geschafft.

Die Wölfe suchen im Hinblick auf die kommende Saison einen Spielmacher und bereiten angeblich bereits eine konkrete Offerte in Höhe von 6 Mio. Euro vor. Bakasetas steht bei Trabzonspor bis 2024 unter Vertrag.

psc 8 März, 2023 17:54