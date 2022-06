Wolfsburg hat bereits einen Mbabu-Nachfolger an der Angel

Beim VfL Wolfsburg könnte es im Hinblick auf die kommende Saison auf der Rechtsverteidiger-Position zu Veränderungen kommen. Kevin Mbabu steht vor dem Absprung. Mit Jeremy Toljan wird bereits ein möglicher Nachfolger gehandelt.

Der 27-jährige Abwehrspieler ist laut “Bild” bei den Wölfen ein heisses Thema. Der ehemalige Hoffenheim- und Dortmund-Profi steht bei Serie A-Klub Sassuolo unter Vertrag und war dort in der abgelaufenen Saison vor einer Zwangspause durch Verletzungen unumstrittener Stammspieler. Sein Klub fordert angeblich rund 5 Mio. Euro Ablöse. Die Wölfe pokern noch, am Geld sollte ein möglicher Transfer aber nicht scheitern. Toljan könnte sich eine Rückkehr in die Bundesliga wohl durchaus vorstellen.

psc 22 Juni, 2022 16:25