Zum neuen Jahr: Der FC Schaffhausen holt 3 Neue

Der FC Schaffhausen startet mit drei Neuzugängen ins Jahr 2023.

Die Munotstädter geben am Montag die Verpflichtung von drei neuen Spielern bekannt. Wie von 4-4-2.ch bereits am 20. Dezember angekündigt, unterschreibt der zuletzt vereinslose Goalie Kader Abubakar einen Vertrag und komplettiert das Torhüterteam. Der 23-Jährige trainiert bereits seit August mit dem Team mit.

Schaffhausen holt ausserdem auch den zentralen Mittelfeldspieler Harun Alpsoy, der einst bei GC ausgebildet wurde und nach seit fast sechs Jahren in der Türkei nun in die Schweiz zurückkehrt. Der 25-Jährige absolvierte einst auch 17 Spiele in der Super League.

Ebenfalls neu zum Team stösst Orges Bunjaku, der leihweise von Grenoble Foot bis Saisonende beim FCS spielt. Der 21-Jährige verfügt über eine Vergangenheit beim FC Basel. Seit Sommer 2021 war er in Frankreich tätig.

psc 2 Januar, 2023 14:27