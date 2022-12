Exklusiv: Kader Abubakar kommt beim FC Schaffhausen unter

Der FC Schaffhausen stockt sein Goalieteam auf. Als Konkurrent für Stammkraft Francesco Ruberto holt der Zweitligist den bis dato vereinslosen Kader Abubakar an Bord.

Kader Abubakar schliesst sich per sofort dem FC Schaffhausen an. Nach 4-4-2.ch-Informationen hat der 23-jährige Tormann einen Einjahresvertrag bis Ende 2023 unterschrieben, der eine einjährige Anschlussoption beinhaltet. Es war ein logischer Schritt für alle Beteiligten.

Abubakar hielt sich bereits die vergangenen Monate in Schaffhausen fit und ergänzt nun die bisher aus Francesco Ruberto und Kilian Manera bestehende Riege aus Torhütern. Abubakar, der sich mit Ruberto um den Nummer-1-Posten duellieren soll, war nach seinem Ausscheiden beim FC Wil im zurückliegenden Sommer ohne Verein.

Im Schweizer Fussballunterhaus war Abubakar die beiden vergangenen Jahre in Wil beschäftigt, absolvierte in diesem Zeitraum allerdings nur zwei Pflichtspiele – in der zurückliegenden Saison sogar kein einziges. Im letzten Jahr sind lediglich vier Auftritte im Wiler Reserveteam, das in der 2. Liga interregional startet, dokumentiert.

Vor gut einem halben Jahr wollte noch Enosis Neon Paralimniou, Aufsteiger in die zyprische 1. Liga, Abubakar unbedingt unter Vertrag nehmen. Schlussendlich war aber keine Einigkeit bezüglich einer Zusammenarbeit gefunden worden.

aoe 20 Dezember, 2022 16:13