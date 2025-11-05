Der FC Schaffhausen tut sich bei der Trainersuche schwer

Schaffhausens Klubpräsident Martin Frick gibt ein Update zur Trainersuche bei den Munotstädtern, die bislang schleppend verläuft.

Fabio Digenti wurde Anfang Oktober nach nur drei Monaten im Amt entlassen. Seither wurde noch kein Nachfolger präsentiert. Frick schreibt dazu auf der Webseite des Promotion League-Klubs: "Es läuft nicht alles nach Plan beim FC Schaffhausen. Sportlich sind wir nicht dort, wo wir gerne wären, und wir haben auch weitere Baustellen zu bewältigen. Priorität hat das Sportliche und somit auch die Trainersuche. Wir wollen uns damit Zeit lassen. Es ist uns wichtiger einen Kandidaten zu finden der uns voll überzeugt, als eine schnelle Lösung zu präsentieren."

Beim FC Schaffhausen handle es sich um ein langfristiges Projekt "und wir sind nach wie vor überzeugt von unserem Investment. Wir sind uns als Unternehmer und Investoren gewohnt Rückschläge zu verarbeiten und besonnen Schritt für Schritt näher an unsere Ziele zu kommen. Dies hat sich nicht verändert, mittelfristig wollen wir in der Super League mitmischen. Ich verstehe aber all die Fans, Supporter und Sponsoren, welche gerne einen schnelleren Fortschritt sehen würden. Bitte habt ein bisschen Geduld und vertraut dem Prozess und uns als Investoren."

Peter Schneiter 5 November, 2025 15:13