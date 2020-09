Rodriguez-Brüder unterschreiben in Schaffhausen

Das Bruder-Paar Roberto und Francisco Rodriguez unterschreibt gemeinsam bei Challenge League-Klub FC Schaffhausen.

Der ältere und jüngere Bruder von Nationalspieler Francisco Rodriguez sind ab sofort beim Team von Trainer Murat Yakin vereint.

Der 24-jährige Flügelspieler Francisco Rodriguez lief zuletzt für den FC Lugano auf und sammelte im Ausland auch schon Erfahrungen bei Wolfsburg und Arminia Bielefeld. Seit drei Jahren weilt er wieder in der Schweiz. Nach zwei Spielzeiten beim FC Luzern und einer in Lugano heuert er nun in Schaffhausen an.

Der 30-jährige Roberto Rodriguez war zuletzt während anderthalb Jahren beim KFC Uerdingen in der dritten deutschen Liga beschäftigt. Davor war er unter anderem auch in Italien tätig. Auch er kehrt nun in die Schweiz zurück und unterschreibt bei den Munotstädtern.

