Exklusiv: Willie Britto lehnt Angebot des FC Stade-Lausanne-Ouchy ab

Der vereinslose Willie Britto durfte sich in den vergangenen Tagen beim FC Stade-Lausanne-Ouchy für einen Vertrag empfehlen, und überzeugte bei seinen Probeauftritten. Auf eine Zusammenarbeit konnte man sich allerdings nicht verständigen. Nun deutet alles darauf hin, dass Britto künftig in der Türkei spielen wird.

Insgesamt zehn Tage hatte der FC Stade-Lausanne-Ouchy Willie Britto die Möglichkeit geboten, sich für eine Festanstellung zu empfehlen. Die ihm übertragenen Aufgaben erledigte der aktuell vereinslose Defensivspezialist zur vollsten Zufriedenheit.

Britto wusste nicht nur in den täglichen Übungseinheiten, sondern auch in den Testspielen zu überzeugen. Im Stadtduell gegen Lausanne-Sport wurde Britto eine Halbzeit als Rechtsverteidiger eingesetzt, wenige Tage später gegen Servette hatte der Ivorer sein Können 75 Minuten in der Abwehrzentrale unter Beweis gestellt – mit Erfolg.

Nach 4-4-2.ch-Informationen wollte Lausanne-Ouchy Britto unter Vertrag nehmen und hatte dem ehemaligen Nationalspieler der Elfenbeinküste ein konkretes Angebot unterbreitet. Dem Team Britto fehlte bei der Offerte jedoch die Wertschätzung, immerhin verfügt der universell einsetzbare Britto als ehemaliger Spieler des FC Zürich über Erfahrung in der Super League. Die Verhandlungen scheiterten.

Türkische Klubs eifern um Willie Britto

In der Türkei bieten sich Britto nun zwei Möglichkeiten, seine Karriere nach einem Jahr ohne Verein fortzusetzen. Wie 4-4-2.ch erfuhr, handelt es sich um die Zweitligisten Adanaspor und Boluspor, die sich sehr konkret um Britto bemühen.

Im Werben um die Unterschrift des 25-Jährigen spielt sich derweil in den sozialen Medien Kurioses ab. Die Anhänger der beiden rivalisierenden Teams liefern sich auf den bekannten Plattformen eine wahre Schlacht um Britto.

Boluspor befindet sich gegenüber Adanaspor nach aktuellem Stand im Vorteil und hat bereits das erste Vertragsangebot bei Britto und seinem Management eingereicht. Der Vorschlag ist wiederum abgelehnt worden, soll aber demnächst nachgebessert werden.

aoe 6 Juli, 2022 15:01