YB schickt U21-Mittelfeldspieler Théo Golliard nach Vaduz

Die Young Boys und der FC Vaduz haben eine Leihe von Mittelfeldspieler Théo Golliard vereinbart.

Der 20-Jährige kam bei den Bernern bisher vor allem in der U21 in der Promotion League zum Einsatz. Die kommende Saison wird Golliard nun in Liechtenstein verbringen. Vaduz hat den Youngster für die kommende Saison an sich gebunden. Bei YB läuft sein Vertrag noch bis 2025.

Kaderupdate 🔴⚪️ Wir vermelden die Verpflichtung von Théo Golliard. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt per sofort auf Leihbasis vom BSC Young Boys zum FC Vaduz und bleibt bis im Sommer 2024. Weitere Infos unter: https://t.co/Ar75lTPh0S#hoppvadoz #supportFCV #fcvaduz pic.twitter.com/DQ9CPP10ZF — FC Vaduz (@VaduzFC) July 3, 2023

psc 3 Juli, 2023 14:31