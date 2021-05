Ausverkauf beim FC Wil: 8 Spieler gehen im Sommer

Der FC Wil trennt sich im Sommer von nicht weniger als acht Spielern.

Die Ostschweizer werden auch in der kommenden Saison wieder in der Challenge League spielen. Die Mannschaft wird aber ein deutlich verändertes Gesicht aufweisen. Wie der FC Wil am Donnerstag kommuniziert, kommt es zu acht Abgängen. Der Verein erklärt sie wie folgt:

Philipp Köhn: Unser Torhüter verlässt uns nach einem Jahr und kehrt zu seinem Verein Red Bull Salzburg zurück.

Yuri Klein: Auch er ist Torhüter und entstammt dem Wiler Nachwuchs. In der vergangenen Saison bestritt er seine bisher einzigen zwei Challenge League-Partien.

Leo Mätzler: Der 19-jährige Innenverteidiger aus Dornbirn brachte es auf 15 Meisterschaftsspiele seit seiner Ankunft im letzten August.

Mika Mettler: Der Rechtsverteidiger entstammt unserer U20. Im letzten September unterzeichnete er seinen ersten Profivertrag. In der Challenge League kam er zu sechs Einsätzen.

Noah Blasucci: Auch der 21-jährige Mittelfeldspieler entstammt dem Wiler Nachwuchs. Er bestritt in dieser Saison neun Spiele.

Tician Tushi: Die Leihgabe des FC Basel kehrt nach einer Saison zum Stammverein zurück. Der Mittelstürmer traf fünfmal in 16 Partien. Zuletzt war er verletzt.

Bledian Krasniqi: Der 19-jährige Mittelfeldspieler gehörte seit zwei Jahren zum Kader, war Stammspieler und bestritt 70 Partien. Der Leihvertrag mit dem FC Zürich ist ausgelaufen.

Silvano Schäppi: Der 27-jährige Ur-Wiler kehrte 2018 zu seinem Verein zurück. Insgesamt bestritt er über 120 Spiele für den FC Wil 1900. Nur 11 Spieler trugen das FC Wil-Trikot öfter.

Auch auf der Trainerposition gibt es noch ein Fragezeichen: Alex Frei steht zwar bis Juni 2022 unter Vertrag, allerdings könnten sich andere Klubs wie etwa YB mit ihm beschäftigen.

psc 20 Mai, 2021 17:37