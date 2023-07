Ligue 1 ruft: Wils Josias Lukembila vor grossem Sprung

Der FC Wil muss wohl bald ohne Leistungsträger Josias Lukembila auskommen. Der Flügelstürmer soll unmittelbar vor dem Wechsel in die Ligue 1 stehen.

Mit dem Auswärtsspiel gegen die AC Bellinzona startet der FC Wil an diesem Sonntag (14.15 Uhr) in die neue Saison der Challenge League. Es wird wohl gleichzeitig das letzte Spiel für Josias Lukembila für den Klub aus der Äbtestadt sein.

Nach Informationen von "KMedia" ruft die Ligue 1, und zwar ziemlich laut. Demnach befindet sich Lukembila in fortgeschrittenen Gesprächen mit Clermont Foot, so dass an diesem Wochenende voraussichtlich sein letztes Spiel für den FC Wil bevorsteht.

Lukembila wechselte vor zwei Jahren von Lausanne-Sport nach Wil und absolvierte seitdem 69 Ernstkämpfe mit 19 Toren und 14 Vorlagen. In der zurückliegenden Saison der Challenge League steuerte Lukembila starke 15 direkte Torbeteiligungen bei.

In Clermont-Ferrand würde Lukembila unter anderem auf Andy Pelmard treffen, der kürzlich vom FC Basel verpflichtet wurde. Ausserdem kam Goalie Mory Diaw vor einem Jahr von Lausanne-Sport.

aoe 22 Juli, 2023 15:19