Wil-Profi Michael Heule wechselt in die Super League

Linksverteidiger Michael Heule verlässt den FC Wil nach zwei Jahren und schliesst sich Super League-Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy an.

Der 21-Jährige wurde ursprünglich beim FC St. Gallen ausgebildet. Zuletzt konnte er sich in Wil in Szene setzen, wo er auf der linken Seite während der gesamten Saison gesetzt war. Nun wird der Verteidiger erste Erfahrungen in der Super League sammeln. Stade Lausanne-Ouchy ermöglicht Heule diesen Sprung.

✍️ 𝙈𝙞𝙘𝙝𝙖𝙚𝙡 𝙃𝙚𝙪𝙡𝙚 𝙚𝙨𝙩 𝙎𝙩𝙖𝙙𝙞𝙨𝙩𝙚 Le latéral gauche de 22 ans s’engage avec les Lions en provenance de @FCW1900. Bienvenue 🔴⚪️#AllezSLO 🦁 #BienvenueMichaelhttps://t.co/dhqGidAtSE — FC Stade Lausanne Ouchy (@FC_SLO) July 14, 2023

psc 14 Juli, 2023 15:47