Yverdon schnappt sich wohl Dario Del Fabro

Yverdon Sport wird wohl noch an diesem Samstag einen weiteren Transfer bekanntgeben. Der ablösefreie Dario Del Fabro soll unmittelbar vor dem Wechsel zum Aufsteiger stehen.

Dario Del Fabro könnte noch an diesem Samstag seinen Transfer zu Yverdon Sport offiziell abschliessen. In einer Story auf seinem Instagram-Profil hatte er schon angekündigt, dass für ihn eine neue Herausforderung ansteht.

Diese liegt scheinbar in der Schweiz. Nach Informationen des Transferexperten Nicolo Schira ist zwischen den involvierten Parteien alles geklärt. Del Fabro hat demnach bereits einen Vertrag unterschrieben, der bis 2026 datiert sein wird.

Del Fabro war in der zurückliegenden Saison an den italienischen Zweitligisten AS Cittadella verliehen, für den er zehn Meisterschaftsspiele absolvierte. Danach wurde sein Vertrag bei der U23 von Juventus Turin nicht verlängert.

aoe 15 Juli, 2023 10:46