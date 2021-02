Exklusiv: Fredy Bickel erwägt Rückkehr zu GC

Wegen des Ausscheidens von Bernard Schuiteman sieht sich der Grasshopper Club Zürich gezwungen, die vakante Sportchef-Position neu zu belegen. Rund um den Schweizer Rekordmeister wird schon eifrig spekuliert. Ein Name, der im Umfeld des Klubs fällt: Fredy Bickel.

An der sportlichen Situation, das war dem Grasshopper Club Zürich am Samstag ein ganz wichtiges Anliegen, liegt es nicht, dass Bernard Schuiteman den Klub zum 1. Februar verlässt. Wieso auch, schliesslich ist der Rekordmeister Führender der Challenge League und gut im Rennen, wenn es darum geht, das gesteckte Saisonziel, die Rückkehr in die Super League, zu realisieren.

Schuiteman gab persönliche Gründe für seinen Rücktritt an. Der Niederländer habe immer stärker gespürt, dass die Rolle als Sportchef nicht zu ihm passe. Seine Leidenschaft liege in anderen Bereichen des Fussballs, erörterte der 47-Jährige. Sein verfrühtes Abgehen sei daher unausweichlich gewesen.

Und nun? Managing Director Shqiprim Berisha übernimmt den Posten bis auf Weiteres ad interim. Im Umfeld des GC-Campus in Niederhasli wird nach den jüngsten Vorfällen ein Name besonders heiss diskutiert: Fredy Bickel.

Überrascht von der Entlassung im April

Der Schweizer Fussballfachmann verantwortete bereits von Oktober 2019 bis April 2020 die Kaderplanung bei den Hoppers, musste nach der Klubübernahme durch die in Hongkong ansässige Champion Union HK Holdings Limited allerdings seinen Posten vorzeitig aufgeben. Bickel fiel angesichts der damaligen Entscheidung aus allen Wolken und sagte im Interview mit “nau.ch”: “Man kann mir gewisse Naivität unterstellen. Aber ich rechnete wirklich nicht mit der Entlassung.”

Nach 4-4-2.ch-Informationen hält Verwaltungsrat Andras Gurovits, der nach den Umwälzungen im Rahmen der Investorenübernahme als einziger aus der Führungsetage bestätigt wurde, noch immer grosse Stücke auf Bickel. Er werde der Erste sein, der sich für eine schnelle Wiedereingliederung Bickels stark mache, ist aus dem GC-Umfeld zu vernehmen.

Ob die Klubbesitzer, die Bickel vor rund einem Jahr aus dem Amt gehoben haben, bereit dazu wären, ausgerechnet den 55-Jährigen erneut einzustellen, darf zwar durchaus bezweifelt werden. 4-4-2.ch erfuhr allerdings, dass es sich Bickel grundsätzlich überlegen würde, das Amt des GC-Sportchefs wieder auszuüben.

Viele Klubs mit Interesse

Darüber sollte sich die Zürcher Leitung aber schnell im Klaren werden. Denn Bickel ist auf dem Managermarkt umworben. Mit zwei Klubs aus Österreich laufen Gespräche, überdies bestehen Kontakte nach Deutschland, wo es Teams in der Bundesliga und der 2. Bundesliga gibt, die Bickel gerne zur kommenden Saison engagieren möchten.

aoe 2 Februar, 2021 14:36