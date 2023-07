Eris Abedini entscheidet sich für das Angebot von Xamax

Der kosovarische Nationalspieler Eris Abedini läuft in der neuen Saison für Neuchâtel Xamax in der Challenge League auf.

Der 24-Jährige spielte zuletzt während anderthalb Jahren für den FC Winterthur und weckte nun unter anderem Begehrlichkeiten in Belgien (4-4-2.ch berichtete). Eris Abedini bleibt nun aber doch in der Schweiz und heuert bei Xamax an. Ausgebildet wurde der Mittelfeldspieler einst beim FC Lugano.

Insgesamt kam er in der Challenge League bereits 109-mal zum Einsatz. Hinzu kommen 36 Auftritte in der Super League.

psc 3 Juli, 2023 17:23