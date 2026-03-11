Pep Guardiola würdigt Real Madrid und das Santiago Bernabeu

Manchester City und Real Madrid treffen in der K.o.-Phase der Champions League erneut aufeinander, nachdem es bereits in den vergangenen Jahren stets zu diesem Duell kam. City-Coach Pep Guardiola freut sich insbesondere auf die Partie in Madrid.

Diese wird am Mittwochabend ausgetragen. Obwohl Guardiola als Ex-Barça-Profi- und Trainer quasi die Höhle des Löwen betritt, freut er sich darauf. «Ich weiss, dass ich an diesem Ort nicht sonderlich geliebt werde, aber ich komme gerne ins Bernabeu», sagt der 55-jährige vor der Partie gegenüber «TNT Sports».

Vor Real Madrid hat er höchsten Respekt: «Die Leute hier in Madrid glauben es nicht, aber ich habe viel Respekt vor dieser Institution, weil sie viele gute Dinge für den Fussball geschaffen hat.» Die Erfolge insbesondere in der Königsklasse sprechen aus seiner Sicht für sich: «Real Madrid hat 15 Champions League-Titel gewonnen. Sie haben mehr Titel als wir Jahre haben, in denen wir in diesem Wettbewerb spielen.»

Im Vorjahr setzte sich Real in den Achtelfinal-Playoffs gegen die Skyblues mit zwei Siegen letztlich klar durch. Von den Buchmachern wird die Ausgangslage in diesem Jahr sehr ausgeglichen eingeschätzt.