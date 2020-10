Hatem Ben Arfa findet neuen Klub

Der zurzeit vereinslose Offensivspieler Hatem Ben Arfa steht unmittelbar vor der Unterschrift bei einem neuen Verein.

Der 33-Jährige bestreitet zurzeit die Medizintests bei Girondins Bordeaux. Läuft alles nach Plan, unterschreibt der Stürmer gemäss “L’Équipe” dort einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit. Ben Arfa war in der vergangenen Rückrunde in Spanien bei Real Valladolid beschäftigt. Nun kehrt er in die Ligue 1 zurück. Dort spielte er einst schon für Lyon, Marseille, Nizza, PSG und Rennes.

psc 7 Oktober, 2020 11:30