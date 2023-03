Alexis Sanchez könnte in Marseille verlängern

Dem chilenischen Flügelstürmer Alexis Sanchez gefällt es bei Olympique Marseille. Der 34-Jährige denkt über eine Vertragsverlängerung nach.

Dies kommt nicht von ungefähr: Alexis läuft es in dieser Spielzeit persönlich hervorragend. In 34 Pflichtspielen für OM hat er bereits 16 Treffer erzielt. Offenbar fühlt sich der Südamerikaner auch ansonsten sehr wohl in Marseille. «Ich bin glücklich und zufrieden ich liebe die Fans. Der Verein vertraut mir und kümmert sich um mich, und wenn man sich um dich kümmert, musst du dich nur noch beweisen. Ich habe einen Einjahresvertrag in Marseille, ich würde ihn gerne verlängern, aber im Fußball gibt es viele Möglichkeiten», sagt der Stürmer im Interview mit «TVN Chile».

Der aktuelle Kontrakt des Angreifers läuft zum Saisonende aus. Möglicherweise wird schon bald eine Verlängerung verkündet, auch der Ligue 1-Klub ist mit den Darbietungen Alexis› sehr zufrieden.

psc 24 März, 2023 14:49