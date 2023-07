Dimitri Payet verabschiedet sich von Olympique Marseille

Der bisherige Kapitän Dimitri Payet verlässt Olympique Marseille nach insgesamt achteinhalb Jahren.

Payet war zwischen 2013 und 2015 und dann wieder von Anfang 2017 an für die Südfranzosen aktiv und führte die Mannschaft zuletzt als Kapitän an. Bereits in der vergangenen Saison war der 36-Jährige allerdings nicht mehr gesetzt und kam häufig nur noch zu Jokereinsätzen. Nun haben sich die Klubleitung und Payet darauf verständigt den eigentlich bis Juni 2024 gültigen Vertrag vorzeitig aufzulösen.

"Das ist kein einfacher Moment. Wir haben beschlossen, das gemeinsame Abenteuer mit unserem Kapitän nicht fortzusetzen. Die Trennung ist eine rein sportliche Entscheidung", sagt Marseille-Präsident Pablo Longoria. Der OM führt aus: "Er ist ein sehr wichtiger Teil der Geschichte dieses Vereins. Ich möchte dir öffentlich für all die Momente danken, die wir miteinander geteilt haben."

𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙘𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖𝙞𝙣𝙚 🙌💙 Talent pur doté d’une élégance rare, le numéro 10 de l’OM a marqué le club par sa classe technique, ses buts et ses passes qui ont inspiré toute une génération d’olympiennes et d’olympiens. L’ensemble du club souhaite à Dimitri Payet, ainsi… pic.twitter.com/1JAYweOxNA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023

psc 21 Juli, 2023 14:46