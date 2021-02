Jorge Sampaoli sagt Ja zu Marseille

Der argentinische Trainer Jorge Sampaoli bekundet Interesse am Traineramt bei Olympique Marseille.

Der 60-jährige Brasilianer soll dem Ligue 1-Klub laut “RMC Sport” in ersten Gesprächen signalisiert haben, dass er gerne nach Europa kommen würde. Allerdings will er die aktuelle Saison bei Atlético Mineiro in Brasilien, wo er derzeit unter Vertrag steht, noch beenden. Sampaoli würde daher frühestens im März bei OM anheuern.

Die Franzosen sollen aber trotz der Umstände Interesse haben, da Interimscoach Nasser Larguet die kommenden Wochen überbrücken könnte.

Ob es mit dem Sampaoli-Engagement klappt, ist noch offen. Über Vertragsmodalitäten und Finanzielles wurde bislang noch nicht gesprochen.

psc 8 Februar, 2021 17:30