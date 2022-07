Servette generiert Millionenablöse durch Verkauf von Roggerio Nyakossi

Servette darf sich über eine Millionenablöse durch den Verkauf von Abwehrspieler Roggerio Nyakossi freuen.

Der 18-jährige Innenverteidiger wechselt gemäss übereinstimmenden Medienberichten zu Olympique Marseille in die Ligue 1. Obwohl der Youngster bei seinem Stammklub Servette nur noch für eine weitere Saison unter Vertrag steht, sollen die Genfer für den Abwehrspieler eine Millionenablöse kassieren. Eine Anfrage von 4-4-2.ch beim Umfeld von Nyakossi rund um den bevorstehenden Transfer blieb unbeantwortet.

Das Supertalent kam bei Servette in der vergangenen Saison noch vorwiegend in der U21 bzw. den Juniorenteams zum Einsatz. Bisher lief er fünfmal in der Super League auf. Nun erfolgt der Sprung des Schweizer Nachwuchsnationalspielers nach Frankreich.

psc 15 Juli, 2022 10:51