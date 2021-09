Lionel Messi für Kracher gegen ManCity wohl fit

Paris St. Germain kann im Champions League-Topspiel gegen Manchester City wohl auf Lionel Messi zählen.

Der 34-jährige Argentinier erschien am Montag gut gelaunt zum Training und machte einen fitten Eindruck. Beim 1:0-Sieg gegen Olympique Lyon zog er sich vor Wochenfrist einen Bluterguss am Knochen im Knie zu. Daraufhin fehlte er in zwei Spielen. Rechtzeitig für die Partie gegen die Skyblues scheint Messi aber wieder zurück zu sein.

psc 27 September, 2021 14:14