Messi und Neymar bei PSG ausgepfiffen: Es gibt Rückendeckung

Lionel Messi und Neymar wurden bei Paris Saint-Germain nach dem Champions-League-Scheitern ausgepfiffen. Zwei ehemalige Weggefährten melden sich nun zu Wort.

Am Sonntag (13 Uhr) bestritt Paris Saint-Germain mit dem Aufeinandertreffen gegen Bordeaux (3:0) das erste Spiel nach dem Ausscheiden aus der Champions League gegen Real Madrid. Während Kylian Mbappé, der gegen die Königlichen zweimal traf, bei der Verlesung der Startformation Beifall der PSG-Anhänger im Parc des Princes erhielt, wurden Neymar und Lionel Messi von den heimischen Fans ausgebuht.

Des applaudissements pour Mbappe, pas pour Neymar et Messi… #PSGFCGB pic.twitter.com/RDXKy63S5j — Loïc Tanzi (@Tanziloic) March 13, 2022

Wie Instagram meldete sich daraufhin Luis Suarez, der mit Messi und Neymar einst gemeinsam für den FC Barcelona spielte. “Wie immer hat der Fussball ein kurzes Gedächtnis. Ich bin immer bei euch! Ich liebe euch sehr!”, schrieb der Atlético-Angreifer. Auch Cesc Fabregas, der mit beiden ebenfalls einst bei Barca kickte, schaltete sich ein. “Fussball hat überhaupt kein Gedächtnis… Schade. Immer bei euch Brüder”, so der Mittelfeldmann der AS Monaco via Twitter.

adk 13 März, 2022 16:48