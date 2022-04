Messi vor dem Absprung

Lionel Messi scheint bei Paris alles andere als glücklich zu sein. Die Fans des französischen Vereins haben den Argentinier zuletzt sogar ausgepfiffen. Wie verschiedene Medien berichten, soll nun ein MLS-Team heiss auf Messi sein.

Wie die spanische „AS“ berichtet, buhlt Beckham-Klub Inter Miami weiterhin intensiv um die Dienste des 34-Jährigen, möchte Messi in den kommenden Monaten mit einem Angebot in die MLS locken. Der Argentinier selbst hatte angekündigt, nach der WM in Katar zu überdenken. Sollte er jedoch vorzeitig wechseln, könnte im Gegenzug Mohamed Salah nach Paris wechseln. Salah wird nach Informationen der spanischen „AS“ schon länger in der französischen Hauptstadt gehandelt. Der Ägypter steht in Liverpool noch bis 2023 unter Vertrag, Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung ziehen sich schon seit Monaten hin.

soe 3 April, 2022 10:23