Neymar verzichtet auf Karneval in Brasilien

Um eigenverantwortlich nicht erneut für Misstimmung bei Paris Saint-Germain verantwortlich zu sein, verzichtet Neymar in diesem Jahr auf den Karneval in seiner Heimat.

Neymar sorgt in und rund um Paris Saint-Germain durch sein teils egozentrisches Verhalten immer wieder für kontroverse Diskussionen. Der 28-Jährige nimmt sich dies nun offenbar zu Herzen und verzichtet aus eigenen Stücken auf die Reise zum Karneval nach Brasilien.

“Mit grosser Freude kann ich mitteilen, dass ich 2020 nicht zum Karneval gehe. Das ist gut so, dann gibt es diesmal keinen Streit”, verkündete der PSG-Ausnahmekönner mit ironischem Unterton in einem Video bei Instagram. Obwohl er jeweils am Fuss lädiert war, flog Neymar in den letzten zwei Jahren stets nach Brasilien. Seine Verletzungen hielten ihn dabei nicht vom Partymachen ab.

Vor Kurzem feierte Neymar trotz Verletzung seinen 28. Geburtstag ausgiebig in einem Pariser Club. Einen öffentlichen Rüffel hierfür bekam der Offensivspieler von Trainer Thomas Tuchel.

“Es ist eine Ablenkung, das ist klar. Das macht den Eindruck, wir wären nicht seriös, nicht professionell”, zeigte sich Tuchel unter keinen Umständen begeistert.

aoe 22 Februar, 2020 12:24