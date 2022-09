PSG-Coach Galtier will Messi, Neymar oder Mbappé auf die Bank setzen

Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé geben bei Paris St. Germain in der Offensive den Ton an. Nun erwägt der neue Trainer Christophe Galtier aber das scheinbar Unfassbare: Einer aus dem Trio könnte auf die Bank wandern.

Gemäss einem Bericht von “L’Équipe” erachtet der PSG-Coach das bisher verwendete 3-4-3-System als zu offensiv und verwundbar. Deshalb könnte er nun Messi, Neymar oder Mbappé auf die Bank setzen. Stattdessen will Galtier das Mittelfeldzentrum stärken, wo Marco Verratti und Vitinha zum Teil überfordert werden.

Sollte er diese Massnahme tatsächlich ergreifen, hätte dies aber grosse Diskussionen zur Folge. Natürlich sehen sich Messi und Co. allesamt als Fixstarter. Ausserdem liefern sie auch. Gegen Maccabi Haifa trafen in dieser Woche in der Champions League alle drei.

psc 16 September, 2022 17:34