PSG-Stürmer Neymar meldet sich zurück

Paris St. Germain kann ab sofort wieder auf den zuletzt verletzten Starstürmer Neymar setzen.

Der 28-Jährige kehrt für das Freitagsspiel gegen Monaco in den Kader des französischen Meisters zurück. Auch in der Champions League in der kommenden Woche gegen RB Leipzig ist er wieder einsatzfähig. Trainer Thomas Tuchel betonte, dass Neymar gegen Monaco höchstens für ein paar Minuten und als Joker zum Einsatz kommen wird.

Nach seiner Oberschenkelverletzung, die er in der Königsklasse gegen Basaksehir Ende Oktober erlitt, musste er zuletzt pausieren. Er reiste zwar zur Seleçao, stand dort aber in den WM-Qualispielen gegen Venezuela und Uruguay nicht auf dem Platz.

