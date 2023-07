Fix: Wilfried Zaha unterschreibt bei Galatasaray

Der ivorisch-englische Stürmer Wilfried Zaha setzt seine Karriere in der Türkei fort.

Der 30-jährige Angreifer verlässt seinen langjährigen Klub Crystal Palace und wechselt ablösefrei zu Galatasaray. Dort unterschreibt er einen Vertrag über drei Jahre bis 2026. Zaha lief in der Vergangenheit auch für Manchester United auf. Bereits in der Vergangenheit wurde immer wieder über einen Wechsel spekuliert. Auch englische Topklubs zeigten lange Zeit Interesse. Nun entscheidet sich der Angreifer aber für den Gang in die Türkei.

psc 25 Juli, 2023 09:39