Granit Xhaka bei Ligue 1-Klub im Gespräch

Granit Xhaka hat mit seiner Roten Karte gegen Burnley beim FC Arsenal erneut den Ärger vieler Fans auf sich gezogen. Obwohl ihn Trainer Mikel Arteta öffentlich stützte, ist ein Wechsel des Schweizer Nationalspielers nicht ausgeschlossen. Interesse soll es auch aus Frankreich geben.

Nach Angaben von “Foot Mercato” zeigt Stade Rennes Interesse am 28-jährigen Mittelfeldspieler. Der Ligue 1-Verein soll Xhaka, wie auch dessen Ex-Teamkollegen Mattéo Guendouzi, der zurzeit auf Leihbasis bei der Hertha spielt, beobachten. Die Franzosen stünden offenbar für ein Leihgeschäft des Schweizers zur Verfügung.

Xhaka wurde zuletzt auch mit Inter Mailand in Verbindung gebracht. Ob ein Wechsel im Januar tatsächlich zu einem konkreten Thema wird, ist noch offen. Bisher hat er sich mit den Gunners stets sehr verbunden gezeigt. Interessant wird zu sehen sein, ob und wie Arteta in den nächsten Spielen wieder auf Xhaka setzt. Die Drei-Spiele-Sperre hat der Schweizer nun abgesessen. Am Samstagabend empfängt Arsenal den FC Chelsea.

psc 24 Dezember, 2020 14:00