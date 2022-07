6 prominente Spieler stehen auf Chelseas Streichliste

Der FC Chelsea möchte sich in diesem Sommer noch von einigen Spielern trennen. Die aktuelle Streichliste umfasst ein Sextett.

Nach Angaben der “Daily Mail” dürfen sich Timo Werner, Malanga Sarr, Ross Barkley, Kenedy, Kepa und Michy Batshuayi allesamt nach neuen Vereinen umsehen. Alle sechs spielen in den aktuellen Plänen des Klubs keine zentrale Rollen. Sie verschlingen aber horrende Gehaltskosten. Bislang meldeten noch wenige Vereine Interesse an den Profis an, für die es im Kader für die kommende Saison bei den Blues eng wird. Chelsea verfügt über ein sehr grosses Kader, das unbedingt noch verkleinert werden soll. Mit Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly und möglicherweise auch bald Jules Koundé hat Chelsea nach dem Besitzerwechsel bereits grosse Investitionen für Neuzugänge getätigt.

psc 22 Juli, 2022 17:31