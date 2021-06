AC Mailand bekundet Interesse an Batshuayi

Der AC Mailand soll sich für die Dienste von Michy Batshuayi interessieren. Der Stürmer steht noch bis 2022 beim FC Chelsea unter Vertrag.

In der abgelaufenen Saison war Michy Batshuayi noch vom FC Chelsea an Crystal Palace verliehen. Wie es mit dem Belgier in der neuen Spielzeit weitergeht, ist bis dato noch offen. Denkbar wäre jedoch ein Vereinswechsel.

Denn laut dem italienischen Transferportal “calciomercato.com” befasst sich der AC Mailand mit der Option, den 27-Jährigen zu verpflichten. Neben Batshuayi soll Milan mit Olivier Giroud zudem an einem weiteren Angreifer von Chelsea interessiert sein. Nicht auszuschliessen, dass die beiden sogar im Transfer-Doppelpack von London nach Mailand wechseln.

adk 26 Juni, 2021 17:27