Dies bestätigen die Blues in der Nacht auf Freitag. Alle Personen, die in unmittelbarem Kontakt mit dem 19-Jährigen stehen, begeben sich in Selbst-Isolation, zudem schliesst ein Teil des Trainingsgeländes. Hudson-Odoi habe seit Montag Symptome einer leichten Erkältung gezeigt und sei seither zu Hause geblieben. Der positive Test erfolgte am Donnerstagabend.

Obwohl er Träger des Virus ist, gehe es dem Stürmer gut und er wolle schon bald wieder ins Training einsteigen, schreibt Chelsea in einem Statement.

Am Freitagmorgen wird ligaweit entschieden, wie es mit den Partien in der Premier League weitergeht.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!🙏🏾❤️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60

— Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) March 13, 2020