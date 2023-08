Chelsea zahlt 20 Millionen für Brasil-Talent Deivid Washington

Der 18-Jährige unterschreibt bei den Londonern einen Siebejahresvertrag mit Option. Als Ablöse fliessen 20 Mio. Euro. Deivid Washington hat seine gesamte bisherige Karriere bei seinem Stammklub FC Santos verbracht. Er kann in der Offensive auch auf den beiden Seiten auflaufen.

Chelsea has completed the signing of Deivid Washington from Brazilian side Santos! ✍️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 24, 2023